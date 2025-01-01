Возле строящегося дома в Перми сгорела бытовка
Причина пожара устанавливается
В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о пожаре на ул. Свиязева в Перми. Вызов поступил 8 февраля в 15 часов 28 минут.
К месту ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения (девять человек личного состава и две единицы техники).
Убыло установлено, что горит металлическая бытовка на территории строящегося дома.
«Локализация пожара в 15 часов 34 минуты. Ликвидация открытого горения в 15 часов 36 минут. В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются», — рассказали в ведомстве.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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