Возле строящегося дома в Перми сгорела бытовка Причина пожара устанавливается Поделиться Твитнуть

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о пожаре на ул. Свиязева в Перми. Вызов поступил 8 февраля в 15 часов 28 минут.

К месту ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения (девять человек личного состава и две единицы техники).

Убыло установлено, что горит металлическая бытовка на территории строящегося дома.

«Локализация пожара в 15 часов 34 минуты. Ликвидация открытого горения в 15 часов 36 минут. В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются», — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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