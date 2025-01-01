Экипаж летевшего из Сочи в Пермь самолёта доложил о фантомных метках на радаре Они были замечены в районе Уфы Поделиться Твитнуть

В ночь на 8 февраля экипаж воздушного судна B-737-800 авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс №365 Сочи-Пермь, пролетая недалеко от Уфы, доложил о наличии 3-4 «НЛО» — неопознанных меток на радаре прямо по курсу. При этом сигнализация о приближении летательных объектов не сработала, а метки на экране индикатора воздушной обстановки (ИВО) отсутствовали. Командир корабля решил продолжить рейс. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident, охарактеризовав происшествие, как «фантомные метки».

Известно, что лайнер благополучно завершил полёт и сел в аэропорту назначения «Большое Савино».

Фантомные метки на радаре самолёта — это преимущественно ложные цели, отображаемые на радарах или системах обнаружения, которые на самом деле могут не существовать в реальном пространстве. Они могут быть вызваны, например, электромагнитными помехами, сбоями в работе оборудования или особенностями обработки сигналов.

Такие явления не представляют реальной угрозы, но требуют тщательного анализа для предотвращения возможных недоразумений в управлении воздушным движением.

Согласно отчётам авиаслужб, фантомные объекты фиксируются крайне редко, примерно в 1—3% от всех полётов, причём большинство из них приходится на технические сбои, а не на реальные угрозы.

Тем не менее, фантомные метки в последнее время не первый раз фиксируются в районе столицы Башкортостана. Например, 21 января 2025 года фантомные метки появились на радаре самолёта авиакомпании «Победа», который выполнял рейс из московского аэропорта Внуково в Уфу.





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