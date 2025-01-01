С жительницы Перми взыскали 70 тысяч рублей за наезд на пешехода Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми с местной жительницы за наезд на пешехода взыскали 70 тыс. руб. компенсации. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

ДТП произошло в мае 2024 года. На ул. Сибирской водитель сбила пешую участницу движения и скрылась с места происшествия. Полиция смогла установить личность автоледи и принадлежность автомобиля. В результате был составлен административный протокол, на год водитель была лишена прав.

Пострадавшая решила обратиться в суд с требованием о возмещении морального вреда. Суд учёл, что в результате инцидента женщина получила ушибы мягких тканей на левом колене, а также отметил недобросовестной ответчицы, покинувшей место аварии. В итоге суд удовлетворил иск и взыскал в пользу пострадавшей 70 тыс. руб.

Судебное решение вступило в законную силу.

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