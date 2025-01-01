Рынок в Перми возглавил бывший замглавы Свердловского района Игорь Давлетшин Поделиться Твитнуть

Игорь Давлетшин / фото: администрация Соликамска

Игорь Давлетшин, бывший заместитель главы администрации Свердловского района Перми, стал руководителем ООО «Оптово-продовольственный рынок Прикамье». Изменения в ЕГРЮЛ были зарегистрированы 7 февраля, информация появилась в "СПАРК-Интерфакс". На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Ранее должность главы рынка занимал Николай Мелюханов.

Рынок «Прикамье» функционирует с 1999 года в Заостровке. Среди его совладельцев: Софья Плотникова (дочь депутата Владимира Плотникова, 16,6%), её дядя Александр Плотников (16,67%), а также бизнесмены Олег Давлетшин и Эрик Зосимов (по 16,66%). По 8,3% имеют депутат Алексей Оборин и бизнесмен Андрей Поляков, а также по 5,56% — вице-президент федерации самбо Вячеслав Зубков, бизнесмен Евгений Сарксян и бывший акционер фабрики «Модена» Игорь Евдокимов. В 2023 году выручка ООО «ОПР Прикамье» составила 47 млн руб., чистая прибыль — 3,9 млн руб.

Игорь Давлетшин начал свою работу в районной управе в июле 2022 года, заменив Василия Пастуха, и считался частью команды Александра Филиппова, который покинул свою должность летом минувшего года. 9 декабря 2024 года Давлетшин уволился из администрации.

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