Баскетбольный матч «Парма»—«Зенит» в Перми перенесли Самолёт гостей не смог вовремя прилететь из-за высокого атмосферного давления Поделиться Твитнуть

Согласно решению Единой лиги ВТБ, при согласовании с баскетбольными клубами «Парма» и «Зенит», матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма»—«Зенит», который должен состояться 8 февраля, начнётся в УДС «Молот» на два часа позже, то есть в 19:00 по пермскому времени. Это связано с форс-мажорной ситуацией в петербургском аэропорту Пулково, где 7 февраля произошла массовая отмена рейсов.

Вход в УДС «Молот» будет открыт с 17:30. Об этом сообщили в пресс-службе пермского клуба.

Отмена рейсов была вызвана рекордно высоким атмосферным давлением в Санкт-Петербурге. Эксперты уточнили, что проблемы возникли с высотомерами некоторых самолётов — значения давления 7 февраля не могли быть введены в приборы ряда авиалайнеров. По информации Гидрометцентра, атмосферное давление в Санкт-Петербурге в этот день достигло 791,3 мм рт. ст. Это новый рекорд. Предыдущий — 791,2 мм рт. ст. был зафиксирован в городе 1 февраля 2012 года.

Часть рейсов было решено объединить и выполнить на самолётах большей вместимости, заявили в Пулково.

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