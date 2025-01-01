Алёна Бронникова В Прикамье ушёл из жизни протоиерей Вячеслав Шишаков Ему было 74 года Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Соликамская епархия" ВКонтакте

В Прикамье на 75-м году жизни скончался настоятель храма в Кизеле, протоиерей Вячеслав Шишаков. Информация об этом появилась в официальной группе управления Соликамской епархии.

«6 февраля на 75-м году жизни отошёл ко Господу верный служитель Церкви, всю свою жизнь посвятивший молитвенному служению Богу и помощи людям. Отец Вячеслав Шишаков окончил Московскую семинарию в 1981 году и получил назначение вторым священником Свято-Никольской церкви Кизела. Настоятелем храма он стал через 10 лет», — сообщили в Соликамской епархии.

У него остались жена и пятеро детей. В последние годы его здоровье серьёзно ухудшилось. Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима отмечает, что ставил в пример молодому поколению исполнительность отца Вячеслава, его послушание и смирение. Протоиерей был удостоен нескольких наград, в том числе орденом Сергия Радонежского III степени за заслуги перед церковью.

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