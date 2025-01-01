Алёна Бронникова В Пермском крае назначен новый прокурор Верещагинского района Сергей Гришин ушёл на пенсию в 2024 году Поделиться Твитнуть

В Верещагинском районе Пермского края назначен новый прокурор. Согласно информации, представленной на официальном сайте ведомства, должность занял старший советник юстиции Сергей Байбаков.

Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье», до назначения Байбаков был прокурором Очёрского района. На новом посту он сменил Сергея Гришина, который в январе 2024 года вышел на пенсию по выслуге лет.

Сергей Байбаков окончил Уральскую государственную юридическую академию, в 2005 году поступил на службу в прокуратуру, работал следователем, помощником прокурора Горнозаводского района, а с 2011 года возглавлял надзорный орган в Гремячинске.

Старший советник юстиции Сергей Гришин руководил прокуратурой Верещагинского района с 2015 года. Работать в органах прокуратуры он начал с 1999 года. Тогда он устроился на должность помощника прокурора Сивинского района. В разное время он работал заместителем прокурора и прокурором Сивинского района, прокурором Карагайского района.

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