Алёна Бронникова При проведении госзакупок в Пермском крае было выявлено 539 нарушений В реестр недобросовестных поставщиков попали 189 участников Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

По итогам 2024 года в Пермском крае при проведении госзакупок было выявлено 539 нарушений. Всего, по данным краевого УФАС, были проведены 244 внеплановые проверки, проверены 752 закупки.

Выявлено 341 нарушение, выдано 4 предписания об устранении нарушений законодательства. В отношении нарушителей возбуждено 626 административных дел, к ответственности привлечено 552 должностных лица и одно юридическое, выдано 429 предупреждений.

Сумма штрафов по 156 постановлениям составила около 3 млн руб. На данный момент в бюджет поступило более 1,7 млн руб.

В прошлом году в ведомство поступило 469 жалоб от участников закупок, 133 из них были признаны обоснованными. По результатам рассмотрения выявлено 198 нарушений закона о контрактной системе, выдано 161 предписание.

Сотрудники антимонопольного ведомства в 2024 году в реестр недобросовестных поставщиков включили 189 участников закупок. Из них 29 уклонившихся от заключения контрактов; 149, с которыми контракты были расторгнуты по решению заказчиков; 9, с кем контракты расторгнуты по решению поставщиков; также 2 участника включены в реестр в связи с расторжением контракта по решению суда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.