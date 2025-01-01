В Пермском крае похоронят участника СВО из Очёра Денису Коробейникову было 32 год Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Очёрского округа

В ходе СВО погиб уроженец Очёрского округа Денис Коробейников. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Денис родился 26 июня 1992 года в д. Нижняя Талица Очёрского района. Окончил Нижне-Талицкую школу, а затем поступил в Строгановский колледж, который закончил в 2011 году и получил специальность автомеханика.

В июне 2011 года он поступил на военную службу по призыву, принял военную присягу и получил первые навыки военной службы. После армии поступил на работу в ООО «Талицкое».

В феврале 2019 года он женился. У него родились дочь и сын, а через пять лет после свадьбы, в феврале 2024 года он решил поступить на военную службу по контракту и отправился в зону СВО. Через несколько месяцев, 31 июля, он погиб.

В администрации принесли соболезнования семье погибшего, его друзьям и близким.

Прощание с военнослужащим пройдёт 11 февраля в Нижне-Талицкой школе (ул. Школьная, д. 2) в 10:00, гражданская панихида начнётся в 10:45. Отпевание состоится в Павловской церкви.

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