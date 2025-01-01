«Единая Россия» объявила конкурс школьных музеев «Знать, чтобы помнить» Он проводится ежегодно по инициативе оргкомитета «НАША ПОБЕДА» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Конкурс направлен на сохранение памяти о каждом участнике Великой Отечественной войны и формирование у молодёжи патриотических чувств на примерах подвигов своих предков в годы ВОВ 1941—1945 годов.

Он проходит в рамках партпроекта «Историческая память» при содействии Минпросвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, «Музея Победы».

Конкурс проводится среди музеев общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций по двум номинациям:

— «Лучший городской музей»;

— «Лучший сельский музей».

Музеи образовательных организаций высшего образования приглашаются к участию вне конкурса. Определение победителей проводится в одной номинации — «Лучший музей образовательной организации высшего образования».

Предусмотрено два этапа проведения конкурса: региональный и федеральный. Подведение общих итогов состоится в июле текущего года. Федеральные победители конкурса музеев, занявшие призовые места в своих номинациях, награждаются дипломами, сертификатами и денежными призами от 200 тыс. руб. за третье место до полумиллиона рублей за первое место.

В Пермском крае конкурс проводится региональным отделением партии совместно с Пермским государственным архивом социально-политической истории в рамках реализации положений народной программы «Единой России» по сохранению исторической памяти.

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