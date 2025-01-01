Индекс промпроизводства в Пермском крае за 2024 год увеличился на 5,5% В сфере обрабатывающих производств — на 8,4% Поделиться Твитнуть

Индекс промышленного производства в Пермском крае в январе-декабре 2024 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные приводит Пермьстат.

Если сравнивать декабрь 2024-го и декабрь 2023 года, то произошло снижение ИПП на 1,6%. Индекс промпроизводства по отношению к ноябрю 2024 года сложился на уровне 112,4%.

Наиболее интенсивный рост зафиксирован в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха— на 17,6% при сравнении декабрём 2023 и 2024 годов рост составил 2,2%. По сравнению с ноябрём 2024 года показатель увеличился на 4,1%.

В сфере обрабатывающих производств индекс промпроизводства за 2024 год по сравнению с 2023-м увеличился на 8,4%, добычи полезных ископаемых — на 0,7%. В сфере водоснабжения и водоотведения, организации сбора и утилизации отходов ИПП снизился на 5,3% год к году.

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