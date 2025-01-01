В Пермь доставлены четыре новых автобуса «Volgabus» Парк пополнил перевозчик ООО «Сити-бас» Поделиться Твитнуть

фото департамента транспорта Перми

В Пермь прибыли четыре автобуса марки «Volgabus», которые будут возить пассажиров на городских маршрутах. Они станут частью автопарка частного перевозчика ООО «Сити-бас».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, эти новые автобусы низкопольные и оснащены навигационной системой, валидаторами (их количество увеличено счетырех до шести, что облегчит процесс оплаты проезда), климат-контролем, мультимедийными панелями и др.

«Автобусы приобретены для работы по новым контрактам, которые начнут действовать летом этого года, но мы приняли решение выпустить их на маршруты досрочно. Сейчас машины оснащаются дополнительным оборудованием и ведётся его настройка. Уже на следующей неделе они выйдут на наши маршруты», — сообщил директор предприятия Владислав Якушев.

В настоящее время ООО «Сити-бас» обслуживает маршруты №40, №47 и временный маршрут №72. Также в этом году перевозчик начнет работу на маршрутах №4 и №59.

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