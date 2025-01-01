Пермь вошла в тройку городов с самими низкими затратами на свидания Средний чек в краевой столице составил более 4,8 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Аналитики 2ГИС составили рейтинг крупных российских городов по индексу свиданий. Исследователи подсчитали, сколько нужно денег на романтический вечер в 26 крупнейших городах страны. Как выяснилось, дешевле всего организовать свидание жителям Махачкалы — 4 396 рублей (рост 2,3% к прошлому году). В топ-3 с самыми низкими затратами вошли также Ульяновск (4 727 руб.) и Пермь (4 827 руб.). В 2024 году пальма первенства принадлежала Ульяновску.

В Перми при среднемесячной зарплате за год можно провести 15 свиданий, утверждается в исследовании. По этому показателю краевая столица находится на одном уровне с Екатеринбургом, Челябинском и Иркутском, но уступает Красноярску и Хабаровску, жители которых могу позволить себе 16 свиданий ежегодно.

Средний чек на двоих в ресторане для пермяков составит 2720 руб., а букет цветов — 2107 руб.

Фото: 2gis

Как отмечается в исследовании, за последние 12 месяцев — с февраля прошлого по февраль этого года — средний чек на свидания в России вырос на 9,4%. Чтобы рассчитать индекс, брались расходы на букет цветов и романтический ужин в ресторане.

Самым дорогим для свидания городом ожидаемо оказалась Москва, где на ужин в ресторане и букет роз в среднем потребуется не менее 6 990 руб. (на 4,4% больше, чем в прошлом году). В тройку лидеров по дороговизне также вошли Владивосток и Тольятти, жителям которых нужно на романтический вечер 6 085 и 6 006 руб. соответственно.

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