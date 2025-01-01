В Чердынском округе Прикамья открыли кассовый пункт с залом ожидания Его построили в рамках муниципально-частного партнёрства Поделиться Твитнуть

Фото: Анна Батагова

На севере Прикамья, в Чердынском городском округе, начал работать новый современный кассовый пункт для обслуживания пассажиров автобусов. Он находится по ул. Советской, 19/2. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на краевой минтранс.

По словам главы округа Анны Батаговой, проект начали реализовывать ещё в 2022 году в рамках муниципально-частного партнёрства между местной администрацией и перевозчиком ООО «Дизель» из Перми.

«Это значимое достижение для всех нас. Через Чердынь проходит 10 маршрутов, ежедневно ими пользуются более 350 человек», — отметила глава округа Анна Батагова.

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В новом кассовом пункте есть информационное табло, буфет, удобные диванчики, телевизор, комната матери и ребёнка, комната отдыха водителя и три санузла, в том числе для инвалидов.

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