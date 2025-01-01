В Прикамье осудили председателя ТСЖ за хищение 600 тысяч рублей Деньги выделялись из краевого бюджета в качестве субсидии на борьбу с безработицей Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Бардымском муниципальном округе председателю правления одного из ТСЖ вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве с использованием электронных средств платежа в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установил суд, 28 июня 2022 года председатель правления одного из ТСЖ в Барде предоставил в территориальный отдел Центра занятости населения заявку на участие в программе мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Пермского края. Речь шла о предоставлении десяти рабочих мест, хотя фактически обвиняемый предоставлять такие места не планировал.

После этого 3 августа того же года на счёт ТСЖ были перечислены более 600 тыс. руб. Их направили из краевого бюджета в качестве субсидий. Получив деньги, председатель распорядился ими по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемый возместил причинённый ущерб в полном объёме.

По приговору суда председателю ТСЖ назначили штраф. Его сумма не уточняется.

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