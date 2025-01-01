Алёна Бронникова В Чердыни открыли современный кассовый пункт с залом ожидания В здании есть буфет и комната отдыха для водителей автобусов Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Чердынском городском округе Пермского края открыли здание современного кассового пункта для обслуживания пассажиров автобусов (ул. Советская, 19/2). Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе краевого министерства транспорта.

Проект был реализован в рамках соглашения о муниципально-частном партнёрстве между администрацией округа и пермским перевозчиком ООО «Дизель». Для пассажиров и работников здание обеспечили комфортной инфраструктурой. Помимо касс, в пункте предусмотрены зал ожидания, буфет, комната отдыха для водителей, комната матери и ребёнка и три санузла, в том числе для маломобильных групп населения.

«Это значимое достижение для всех нас, ведь современный транспортный узел станет важным элементом инфраструктуры не только города, но и всего округа. Через Чердынь проходит ряд транзитных маршрутов, соединяющих, в том числе, с краевой столицей. Ежедневно муниципальными и межмуниципальными маршрутами пользуются более 350 человек», — цитирует ведомство главу муниципалитета Анну Батагову.





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