Энергетики предупредили пермяков о ремонте на улице КИМ в выходные Водителям рекомендуют учитывать это при выборе маршрута Поделиться Твитнуть

Фото: ПАО «Т Плюс»

"Пермские тепловые сети" проведут ремонт тепломагистрали на перекрёстке улиц КИМ и Тургенева в Мотовилихинском районе Перми. Энергетики заменят участок трубопровода, на котором выявлен дефект, чтобы не допустить нарушения теплоснабжения в морозы.

С 23:50 7 февраля до 06:00 10 февраля будет перекрыт проезд в обе стороны по ул. КИМ от здания по ул. Халтурина, 2. Объезд возможен по ул. Розалии Землячки (при движении от бульвара Гагарина к УДС «Молот») и ул. Тургенева (при движении от УДС «Молот»к бульвару Гагарина). Водителям рекомендуется учитывать это при выборе маршрута.

Также для проведения ремонта 8 февраля с 09:00 будет ограничена подача тепла и горячей воды для семи жилых домов на улицах КИМ, Халтурина и Лебедева. Отопление и горячее водоснабжение будут восстановлены в тот же день. Энергетики приложат все усилия, чтобы максимально оперативно завершить работы.

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