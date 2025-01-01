В Перми 8 и 9 февраля изменится движение автобусов В городе состоится «Лыжня России» и запланирован ремонт коммунальных сетей Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Перми

В предстоящие выходные, с 8 по 9 февраля, в Перми временно изменят движение общественного транспорта. Это связано с проведением спортивных мероприятий в рамах Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» на спортивном комплексе «Пермский медведи» и работами на коммунальных сетях.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Перми, на ул. КИМ (между улицами Тургенева и Землячки) будут проводиться работы на коммунальных сетях. Поэтому автобусные маршруты №4, 17, 26, 37 и 70 перенаправят в объезд перекрываемого участка через улицу Лебедева.

Фото: Администрация Перми

Аналогичные изменения ожидаются в районе ул. Стахановской и коснутся маршрутов №11, 36, 56, 59 и 72. Автобусы поедут в объезд перекрытого участка по улицам Баумана и Советской Армии. Они не будут останавливаться на ост. «Улица Снайперов» и «Улица Стахановская» (по ул. Стахановской).

Помимо этого, 8 февраля увеличат количество отправлений на автобусном маршруте №26.

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