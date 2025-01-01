В мэрии Перми ищут начальника отдела развития туризма Кандидатам обещают зарплату до 60 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми разместил вакансии о поиске начальника отдела развития туризма. Объявления появились на нескольких платформах. Об этом сообщает «Рифей».

Требование к кандидату — высшее образование, знание федеральных и региональных законов, умение эффективно планировать свою работу, проводить аналитическую работу, публично выступать и др. Опыт работы кандидата должен быть не меньше года. Зарплата предлагается от 50 до 60 тыс. руб.

Ранее отделом развития туризма в мэрии руководила Юлия Анохина — супруга бывшего депутата Госдумы РФ Павла Анохина.

Отдел развития туризма в структуре городской администрации начал работать в конце 2020 года. В его функционал входит взаимодействие краевых властей с учреждениями и туристическими организациями, а также реализация федеральных и региональных проектов в сфере туризма.

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