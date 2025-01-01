Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Директор Пермской галереи стала куратором онлайн-курса для сотрудников российских музеев Молодые музейщики могут получить большие гранты на создание новых выставок Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Пермской художественной галереи

Благотворительная программа «Музеи Русского Севера» компании «Северсталь» запускает образовательный проект для профессиональных музейщиков, которые хотят расширить свои компетенции и получить новые практические навыки, чтобы применить их при создании новых выставок и целых музейных экспозиций. Базой для проведения профессионального онлайн-курса стала Пермская художественная галерея, а её директор Юлия Тавризян выступит в роли куратора проекта.

По мнению Юлии Тавризян, причиной того, что «Музеи Русского Севера» пригласили галерею к сотрудничеству, стала уникальная ситуация, в которой оказался пермский художественный музей.

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:

— С одной стороны, мы и сейчас, находясь во временном помещении, показываем выставки, а с другой стороны — работаем над созданием экспозиций для большого нового здания Пермской галереи. Уникальные компетенции, которые сейчас мы нарабатываем, стали поводом, чтобы пригласить нас в этот проект.

По словам куратора онлайн-курса, занятия будут посвящены не развеске и расстановке экспонатов, а музейному менеджменту «полного цикла» — от концепции до её реализации на конкретной выставочной площадке. Будет прорабатываться участие в выставочном процессе всех департаментов музея — от кураторов и реставраторов до финансистов и службы хранения и учёта.

Образовательный цикл включает в себя два последовательных трека.

Первый — онлайн-курс, состоящий из 72 академических часов, — будет состоять из теоретических занятий, посвящённых концептуальному проектированию музейных экспозиций, дизайну выставочных пространств, работе с музейной документацией, подходам к созданию современных экспозиций, инклюзивности музейной среды и другим важным предметам.

Спикерами станут 12 экспертов, в том числе руководитель проектного офиса «Усолье Строгановское» Ольга Сафрошенко, заместитель директора по научной работе Музейного агентства Ленинградской области Анна Рапопорт, директор Тотемского музейного объединения Алексей Новосёлов, пермский музейный архитектор Никита Гойнов и другие.

Участие в онлайн-курсе бесплатное, заявки принимаются до 19 февраля.

Второй трек — проектная деятельность. Слушатели онлайн-курса после его окончания могут подать заявку на участие во втором треке при условии успешного прохождения курса и при наличии подтверждённой задачи разработки и реализации экспозиции (выставки) в 2025 году. Победители отбора получат возможность доработки своей концепции при поддержке экспертов и наставников. По результатам защиты доработанных концепций команды имеют возможность получить грант до 100 тыс. руб. на реализацию своего проекта, а также сопровождение этого процесса экспертами-практиками.

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