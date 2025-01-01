Пермяки оформляли автокредиты на других людей, чтобы продавать авто за границу Ущерб составил более 67 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми двух мужчин осудят за мошенничество в сфере автокредитования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По информации ведомства, 46-летнего мужчину обвиняют в 23 эпизодах мошенничества под видом оформления автокредита, а его 28-летнего подельника — в 10 эпизодах. В 2021-2022 годах они искали граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Им предлагали за вознаграждение в 10-15 тысяч рублей оформить на свои паспортные данные автокредит. При этом мошенники обещали, что кредиты погасят сами.

Люди передавали им паспортные данные и СНИЛС. Затем обвиняемые предоставляли специалистам по кредитованию и страхованию автосалонов подложные сведения о местах работы граждан, сумме их ежемесячного дохода по основному месту работы. Чтобы не было подозрений, номинальному человеку придавали опрятный вид, в частности, покупали ему новую одежду, водили в парикмахерскую. После оформления документов и получения машины, ее продавали третьим лицам за пределы страны по цене в два раза ниже рыночной. А оформленный на подставного заемщика автокредит не погашался.

Так мужчины незаконно получили 37 машин, ущерб оценивается в сумму свыше 67 млн рублей. Теперь уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.