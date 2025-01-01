В Прикамье жителя Лысьвы будут судить за незаконное хранение оружия В доме у мужчины нашли макет автомата, пистолет и 80 патронов Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Лысьвенском округе следователи МВД завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее судимого безработного 43-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, в июне 2024 года полиция узнала, что в его доме есть предметы, запрещённые к свободному обороту на территории России.

Во время обыска в доме мужчины обнаружили и изъяли макет массогабаритного автомата Калашникова, охолощенный пистолет и 80 различных патронов. На хранение этого оружия и боеприпасов у мужчины не было разрешения.

Экспертиза показала, что оружие и боеприпасы являются пригодными для стрельбы. Уголовное дело направлено в суд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.