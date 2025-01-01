С недобросовестных работодателей в Прикамье взыскали более 92 млн рублей Количество исполнительных производств о взыскании долгов по оплате труда возросло на 30% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году на контроле структурных подразделений Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находилось 4614 исполнительных производств по взысканию долгов по зарплате. Это на 30% больше, чем в 2023 году. Общая сумма задолженности предприятий и организаций Пермского края увеличилась почти на 10 млн руб.

Благодаря мерам принудительного исполнения, взыскателям удалось вернуть свыше 92 млн руб.

В прошлом году самым крупным взысканием по зарплате стал случай жителя Кунгура, который работал слесарем-ремонтником теплоэнергоустановки. Он трудился вахтовым методом в Ненецком АО, в экстремальных условиях Крайнего Севера. Из-за отстранения от работы мужчина долгое время не мог выполнять свои обязанности. Суд признал действия работодателя незаконными и обязал компенсировать среднюю зарплату за весь период вынужденного простоя, а также выплатить компенсацию за задержку зарплаты и моральный вред на сумму свыше 1 млн 76 тыс. руб.

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