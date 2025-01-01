В Перми пройдут Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию Будет разыграно 88 комплектов наград Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

С 11 по 13 февраля 2025 года в пермском спорткомплексе «Олимпия» пройдут Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию. Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» поддержит состязания в рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту».

Борьба за призы Первенства развернётся среди юниоров и юниорок (16-18 лет) с уровнем подготовки не ниже II спортивного разряда. В рамках Чемпионата будут соревноваться мужчины и женщины 14 лет и старше с уровнем подготовки не ниже II спортивного разряда. Заплывы пройдут на дистанциях от 50 до 1500 м в индивидуальных видах программы и четырёх эстафетах. В общей сложности будет разыграно 88 комплектов наград.

Официальное открытие соревнований состоится 11 февраля в 11:50. Сразу после него пройдут заплывы: 50 м брассом, 200 м баттерфляем, 100 м вольным стилем, 200 м на спине, 800 м вольным стилем и две комбинированных эстафеты 4х100 м среди мужчин и женщин по отдельности.

На 12 февраля запланированы дистанции: 200 м вольным стилем, 50 м на спине, 100 м баттерфляем, 200 м брассом, 400 м комплексным плаванием, 1500 м вольным стилем, две эстафеты 4х100 м вольным стилем среди женщин и мужчин по отдельности.

В третий день соревнований, 13 февраля, спортсмены выступят на дистанциях: 200 м комплексным плаванием, 50 м вольным стилем и баттерфляем, 100 м брассом и на спине, 400 м вольным стилем. Также в этот день пройдёт смешанная эстафета 4х100 м вольным стилем.

По итогам соревнований определятся пловцы, которые будут представлять Пермский край на Чемпионате и Первенстве ПФО в первой половине 2025 года.

Организаторы Чемпионата и Первенства Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».

Прямая трансляция Первенства будет организована в группе Федерации плавания Пермского края «ВКонтакте» и на канале в Rutube (возрастное ограничение 6+).

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