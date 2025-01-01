В Перми остановлен поиск 12-летнего школьника, пропавшего неделю назад Поделиться Твитнуть

В ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» объявили об остановке поисковой операции 12-летнего мальчика, который пропал в Перми 30 января.

Сергей И. вышел в тот день из учебного заведения на ул. Беляева в Индустриальном районе, и с тех пор о его местонахождении было ничего не известно.

Волонтёры обращались к жителям города с просьбой о помощи в поиске мальчика и распространении информации о его исчезновении. Сейчас поисковики просят снять все репосты.

«Найден! Жив!» — говорится в информации отряда. Также волонтёры отказались давать какие-либо комментарии по поводу случившегося и попросили пермяков воздержаться от обсуждения и осуждений в комментариях. «Просим быть сдержанными. Надеемся на понимание», - написали они в своей группе ВКонтакте.

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