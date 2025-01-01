В честь юбилея Первой Камчатской экспедиции из Перми отправили тематические открытки Почтовые карточки получат жители многих российских городов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Почты России

Пермские историки, краеведы, любители научных и географических открытий 4 февраля отметили 300-летний юбилей начала Первой Камчатской экспедиции. Одним из центральных событий в Перми стала работа почтового пункта. Его посетители могли непосредственно на праздничной площадке получить открытки, подписать их и опустить в почтовый ящик. Быстро найти индекс получателей и правильно заполнить адресные строки посетителям помогали сотрудники почтовой связи.

По данным пресс-службы Регионального управления Почты России, за время работы пункта посткроссинга гости юбилейной встречи отправили в почтовый путь более 100 открыток. Сюжетами карточек стали исторические миниатюры старой Бабиновской дороги, Сибирского тракта, городов Соликамска, Усолья, Кунгура, Перми и Суксуна. Это локации, через которые проходила экспедиция знаменитого путешественника Витуса Беринга.

Как рассказала директор Управления федеральной почтовой связи Пермского края Наталия Доронина, Почта России всегда поддерживает значимые для региона социальные, культурные и краеведческие инициативы, а проводимые открыточные акции призваны сохранить и популяризировать исторические и культурные событий Прикамья среди детей и взрослых.

«Тематические открытки, посвящённые 300-летнему юбилею Камчатских экспедиций, станут уникальным памятным сувениром и пополнят коллекции историков и филателистов», — отметила она.

Фото: пресс-служба Почты России

Первые почтовые карточки уже получили адресаты из Перми, а в скором времени памятные карточки из краевой столицы получат жители многих российских городов и регионов, среди которых Москва, Тверь, Пенза, Воронеж, Краснодар, Сочи, Красноярск, Хабаровск, Челябинск, Ижевск, Нижний Новгород, Алтай, ЯНАО, Республики Коми и Бурятия. Открытки отправились также в города Прикамья. Все памятные отправления доставляются получателям бесплатно.

Отметим, масштабное изучение восточных земель Евразии началось 4 февраля по новому стилю в 1725 году. Имена первых исследователей сегодня известны на весь мир — это Витус Беринг и Алексей Чириков. Именно под их руководством осуществлялись научные экспедиции. Маршруты исследователей проходили через Урал — по старой Бабиновской дороге и Сибирскому тракту. Путь лежал через города Прикамья, в том числе Соликамск, Осу, Кунгур и Суксун.

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