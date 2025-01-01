В Перми проверили качество уборки почти 3000 дворов Нарушения выявлены более чем в 800 из них Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки городская административно-техническая инспекция провела мониторинг содержания 2975 придомовых территорий во всех районах города.

Во время проверки было выявлено более 800 многоквартирных домов с нарушениями. Большая часть нарушений связана с содержанием тротуаров, входных групп, ненадлежащей очисткой крыш от снега и льда. В адрес обслуживающих организаций направлено 360 уведомлений.

В пресс-службе городской администрации рассказывают, что в Свердловском районе наибольшее число дворов с нарушениями зафиксировано по улицам Куйбышева, Лукоянова и Краснополянской, в Мотовилихинском — по улицам Тургенева, Инженерной, Пушкарской, Старцева и Звонарёва, в Кировском — по улицам Хмельницкого, Шишкина, Закамской и Кировоградской, в Ленинском — по улицам Луначарского и Монастырской, в Индустриальном — по улицам Нефтяников, Качалова, Беляева и Мира, в Орджоникидзевском — по улицам Репина, Веденеева и Щербакова, в Дзержинском — по улицам Малкова, Машинистов, Марии Загуменных, Маяковского и Плеханова.

По всем указанным улицам инспекторы выйдут на объекты повторно, чтобы оценить ситуацию и принять решение о направлении материалов в органы муниципального контроля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.