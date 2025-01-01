В Перми к системам водоснабжения и водоотведения подключены 79 новых объектов Ежесуточно потребители города в среднем получают 250 тыс. кубометров воды Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В 2024 году к централизованной системе водоснабжения и водоотведения Перми были присоединены 79 новых построенных объектов. Такие данные приводит «НОВОГОР-Прикамье».

Как сообщают в ресурсоснабжающей организации, помимо новых жилых комплексов к сетям были подключены такие социально значимые объекты, как многоквартирные жилые дома «обманутых дольщиков» по ул. Карпинского, 110 (поз. 3.2), ул. Старцева, 143, ул. Сокольской, 10б, муниципальные дома №54 и 57 по ул. Маяковского, ледовая арена ДО «ДЮЦ «Здоровье» (ул. Ласьвинская, 1), здание школы №55 по ул. Ветлужской, 89г, новый корпус кадетской школы по ул. Целинной, 15, крытый многофункциональный спортивный центр для круглогодичного использования по ул. Аркадия Гайдара, 12б.

По данным «НОВОГОР-Прикамье», общая нагрузка по новым объектам составила более 5,8 тыс. кубометров в сутки по водоснабжению и почти 5 тыс. по водоотведению. В среднем потребители краевой столицы ежесуточно получают в среднем 250 тыс. кубометров воды. Примерно такой же объём сточных вод очищается на биологических очистных сооружениях.

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