Спрос на квартиры в новостройках Перми вырос на 5% Предложение увеличилось на 19% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Авито Недвижимости» представили итоги IV квартала 2024 года на рынке первичного жилья в России. По данным сервиса, по сравнению с предыдущим кварталом спрос на новостройки в Перми вырос на 5%.

При этом спрос на однокомнатные квартиры в этом сегменте жилья увеличился на 23%, на двухкомнатные — на 13%, на студии — на 29%.

Возросло и предложение квартир в новостройках — в целом на 19%. При этом однокомнатные — на 15%, трёхкомнатные — на 25%, двухкомнатные — на 17%, студии — на 30%.

В среднем по стране на 1% снизились цены. В Перми стоимость квартиры в новостройке составила 7 млн руб., или 140 тыс. руб. за кв. м. Самыми доступными по стоимости новостроек городами по итогам IV квартала 2024 года стали Смоленск (93 тыс. руб.), Брянск (98 тыс. руб.) и Ставрополь (100 тыс. руб.). Самыми дорогими городами — Сочи (464 тыс. руб.), Москва (394 тыс. руб.), Санкт-Петербург (238 тыс. руб.) и Казань (215 тыс. руб.).

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