В ходе СВО погиб заместитель директора Центра спорта и молодёжной политики в Добрянке Прощание с Маратом Сибиряковым состоится 8 февраля Поделиться Твитнуть

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На этой неделе в Добрянке пройдут похороны участника специальной военной операции Марата Сибирякова, который погиб при исполнении воинского долга 8 ноября 2024 года.

На странице МБУ «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» Добрянки сообщается, что до мобилизации в сентябре 2022 года Марат Сибиряков работал заместителем директора по административно-хозяйственной части.

Коллеги отзываются о нём как о профессионале своего дела, отзывчивом человеке, готовом всегда прийти на помощь и выражают искренние соболезнования семье и друзьям погибшего.

Прощание с Маратом Сибиряковым состоится в Добрянке 8 февраля 2025 года в ДКиС им. В. А. Ладугина, в 10:00 часов.

В четверг, 6 февраля, в 11:00 в Добрянке простятся с участником СВО Сергеем Мухаметчиным. 1 ноября 2024 года мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и служил стрелком мотострелковой бригады. Погиб 26 декабря 2024 года в Авдеевке. У него остались жена и сын. Церемония прощания пройдёт в ДКиС им. Ладугина.





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