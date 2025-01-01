За хищение у пенсионеров 5 млн рублей в Перми будут судить участника ОПГ Он выступал «курьером», забирая у потерпевших деньги Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми утвердила обвинительное заключение в отношении одного из участников организованной преступной группы (ОПГ). 20-летний местный житель обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, молодой человек вошёл в состав ОПГ за денежное вознаграждение. Злоумышленники звонили пожилым жителям Перми, представляясь сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов и убеждая их перевести накопления на «безопасные счета».

Обвиняемому была отведена роль курьера. После того, как потерпевший давал согласие, мужчина приезжал к нему домой, забирал деньги и переводил их на подконтрольные преступной группе счета. Общая сумма ущерба превысила 5 млн руб.

Как сообщили в прокуратуре Пермского края, во время расследования обвиняемый возместил потерпевшим 2 млн руб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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