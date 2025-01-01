В Перми впервые пройдут экскурсии по лабораториям ПГНИУ Они состоятся накануне Дня российской науки Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Пермский государственный национальный исследовательский университет организует первые для города и вуза комплексные экскурсии по своим научным лабораториям. Они пройдут 7 февраля, в преддверии Дня российской науки.

Экскурсии будут стартовать из корпуса №6, где находится химический факультет ПГНИУ. Посетителям представят три лаборатории: фармакогнозии, фармацевтической технологии и химической технологии. Участники узнают, как растения становятся лекарственными препаратами, как производят лекарства, познакомят с работой учёных и студентов над созданием новых способов переработки нефти и другого сырья.

«Отдельное внимание на экскурсии уделят одному из основных научных направлений работы университета — фотонике, комплексу наук, изучающих работу с оптическими сигналами. В лаборатории сенсорики и перспективных средств измерения Центра компетенций НТИ «Фотоника» Пермского университета расскажут, как свет помогает создавать датчики для промышленной безопасности, которые используются, например, в авиадвигателях или объектах «Росатома», — рассказывают в пресс-службе ПГНИУ.

В «башне с часами», где находится ГИС-центр ПГНИУ, доктор географических наук Андрей Шихов расскажет, как составляется прогноз погоды и как геоинформационные системы ещё используются в науке.

Экскурсии будут формироваться каждые 20 минут начиная с 16:30 у корпуса №6 по ул. Букирева, 10а. Для участия нужна обязательная предварительная регистрация, для входа в корпуса университета нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Как отмечают в вузе, экскурсии не имеют возрастных ограничений, но наиболее интересно будет посетителям от 12 лет и старше. Вход бесплатный.

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