За год с безбилетных пассажиров в Перми взыскали 23,3 млн рублей Контролёры выходили на проверки 143 тысячи раз Поделиться Твитнуть

В 2024 году сотрудники Контрольно-ревизорской службы осуществили 143 тыс. проверок на общественном транспорте Перми, составив 20 тыс. актов о нарушениях правил проезда. С безбилетников было взыскано 23,3 млн руб. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.

В ведомстве отметили, что в настоящее время реализуется ряд инициатив, направленных на уменьшение числа безбилетных пассажиров. С 1 ноября в Перми была снижена стоимость проезда для учащихся 5-11 классов, что позволило окупить проездной билет уже после 21 поездки. Также наблюдается рост интереса к проездным удостоверениям: в 2024 году пермяки использовали их 865,5 тыс. раз, что на 48,8 тыс. больше по сравнению с 2023 годом.

В этом году продолжится совершенствование системы оплаты проезда, включая внедрение Bluetooth-оплаты. В рамках новых контрактов планируется расширение системы на дополнительные маршруты. Также ожидается возможность оплатить проезд через СБП без предварительного пополнения транспортной карты.

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