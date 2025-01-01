В Перми тепломагистраль интегрируют в пространство эко-парка

На защитный материал можно будет нанести произведения стрит-арта

Поделиться
Долина реки Данилихи

Проект благоустройства долины реки Данилихи
  Администрация Перми

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» построят защитные элементы для участка трубопровода, проходящего по территории будущего эко-парка в Дзержинском районе Перми. Коммуникации уложены вдоль эко-тропы, и должны быть вписаны в рекреационное пространство в долине реки Данилиха. 

По проекту, наземная часть трубы тепломагистрали М2-02 диаметром 500 мм Ду длиной более 100 метров будет надёжно укрыта слоем теплоизоляции и дополнительнозащитным материалом.

В результате будут существенно сокращены тепловые потери и сократится воздействие на экологию. Кроме того, функциональный кожух повысит безопасность для жителей, особенно в отопительном сезоне. Это крайне важно для создания комфортной среды парковой зоны. Отметим, что зелёные насаждения здесь будут высаживаться с соблюдением охранной зоны теплосетей — на расстоянии не ближе 3 метров от трубы.

Важно отметить, что используемый для защиты теплосети материал особо прочен, но не представляет интереса для вандалов. Это позволит обеспечить долговечность конструкции и продлить срок её эксплуатации. Кроме того, на поверхность короба можно будет нанести произведения стрит-арта. Таким образом, энергетики внесут свой вклад в создание и обустройство городского экологического пространства.

«Пермские теплоэнергетики с удовольствием откликнулись на предложение администрации Перми поучаствовать в обустройстве эко-парка, который находится на территории района тепловых сетей № 2. Это показательный пример того, как теплосетевая инфраструктура может безопасно интегрироваться в природные территории, не теряя своего основного функционала. Будущий парк создаётся для всех горожан, а значит, и для сотрудников «Т Плюс»», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Площадь эко-парка в долине Данилихи составляет 177 га, здесь создана особо охраняемая природная территория (ООПТ). Вдоль эко-тропы устанавливается освещение и видеонаблюдение, обновлён мостовой переход. Работы по монтажу защиты для наземного участка тепломагистрали планируется завершить к весне 2025 года.

Реклама. ПАО «Т Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U94Fvsut4Gr6XpWtU3jPF2DBsoum5WvU4FjkucbSRrn7WGrQuSa

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться