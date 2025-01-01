В Перми тепломагистраль интегрируют в пространство эко-парка На защитный материал можно будет нанести произведения стрит-арта Поделиться Твитнуть

Проект благоустройства долины реки Данилихи

Администрация Перми

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» построят защитные элементы для участка трубопровода, проходящего по территории будущего эко-парка в Дзержинском районе Перми. Коммуникации уложены вдоль эко-тропы, и должны быть вписаны в рекреационное пространство в долине реки Данилиха.

По проекту, наземная часть трубы тепломагистрали М2-02 диаметром 500 мм Ду длиной более 100 метров будет надёжно укрыта слоем теплоизоляции и дополнительнозащитным материалом.

В результате будут существенно сокращены тепловые потери и сократится воздействие на экологию. Кроме того, функциональный кожух повысит безопасность для жителей, особенно в отопительном сезоне. Это крайне важно для создания комфортной среды парковой зоны. Отметим, что зелёные насаждения здесь будут высаживаться с соблюдением охранной зоны теплосетей — на расстоянии не ближе 3 метров от трубы.

Важно отметить, что используемый для защиты теплосети материал особо прочен, но не представляет интереса для вандалов. Это позволит обеспечить долговечность конструкции и продлить срок её эксплуатации. Кроме того, на поверхность короба можно будет нанести произведения стрит-арта. Таким образом, энергетики внесут свой вклад в создание и обустройство городского экологического пространства.

«Пермские теплоэнергетики с удовольствием откликнулись на предложение администрации Перми поучаствовать в обустройстве эко-парка, который находится на территории района тепловых сетей № 2. Это показательный пример того, как теплосетевая инфраструктура может безопасно интегрироваться в природные территории, не теряя своего основного функционала. Будущий парк создаётся для всех горожан, а значит, и для сотрудников «Т Плюс»», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Площадь эко-парка в долине Данилихи составляет 177 га, здесь создана особо охраняемая природная территория (ООПТ). Вдоль эко-тропы устанавливается освещение и видеонаблюдение, обновлён мостовой переход. Работы по монтажу защиты для наземного участка тепломагистрали планируется завершить к весне 2025 года.

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