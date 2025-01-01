Алёна Бронникова В ДТП под Пермью 28 января пострадали продавцы обувного магазина «Кари» Инспекция труда расследует обстоятельства несчастного случая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На трассе «Пермь — Чусовой» 28 января произошло ДТП с двумя сотрудницами пермского подразделения сети обувных магазинов «Кари». По данным Государственной инспекции труда в Прикамье, обе работают в организации продавцами-кассирами.

В момент происшествия сотрудницы отправлялись в другое обособленное подразделение «Кари» для проведения ревизии. Обе находились в легковом автомобиле, в результате аварии получили травмы.

Согласно медицинскому заключению, у одной зафиксированы повреждения здоровья тяжёлой степени, вторая получила травмы лёгкой степени. Ведомство занимается расследованием обстоятельств несчастного случая.

В данный момент в ГИБДД запрошены материалы с осмотром места ДТП, проводятся опрос должностных лиц работодателя и правовой анализ документов, связанных с деятельностью и командировкой пострадавших. В случае выявления нарушений в сфере труда инспекция примет меры административного характера.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.