Пермский край и Республика Зимбабве обсудили перспективы сотрудничества Стороны уделили особое внимание взаимодействию в сферах науки и образования Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Пермь с рабочим визитом прибыла делегация из Республики Зимбабве в составе сотрудников Министерства начального и среднего образования и руководителя ведомства Торерайи Мойо.

На встрече с главой Прикамья Дмитрием Махониным стороны обсудили международное и внешнеэкономическое сотрудничество, уделив особое внимание образовательной и научной сферам. Уже налажено сотрудничество между образовательными учреждениями Зимбабве и Пермским педагогическим университетам. В онлайн-режиме курсы повышения квалификации в пермском вузе прошли 27 педагогов из Республики.

Кроме того, губернатор Пермского края представил гостям масштабный проект по строительству студенческого кампуса международного уровня «Будущее Пармы», обучаться в котором могут пять тысяч студентов, в том числе и из Зимбабве.

Оценить наработки Прикамья в части ранней профориентации и познакомиться с особенностями российской школьной системы делегация смогла в Инженерной школе и новом корпусе Пермского авиационного техникума имени А. Д. Швецова.

Торерайи Мойо отметил, что для делегации очень интересен опыт региона в выстраивании взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями и погружение учеников в профессию уже с начальной школы.

«Мы впервые увидели ребят, которые в первом классе уже работают с инновационными технологиями», — добавил министр.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в программу визита также вошли деловые встречи, направленные на знакомство делегации с другими образовательными технологиями и проектами региона. В частности, команда Пермского педуниверситета подготовила для учителей информатики Зимбабве краткосрочную программу повышения квалификации с освоением робототехники и искусственного интеллекта. Также вуз планирует проведение в Хараре Фестиваля русского языка и культуры и других культурно-просветительских мероприятий.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Уверен, культурный и образовательный обмен между Прикамьем и Зимбабве в дальнейшем будет только расти и укрепляться. Готовы этому способствовать и оказывать содействие в развитии этих связей.

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