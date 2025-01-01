Шестые сутки в Перми ищут мальчика, пропавшего по дороге из школы домой Поделиться Твитнуть

фото предоставила ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой»

В Перми продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который исчез шесть дней назад, возвращаясь из школы, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Сергей Игнатьев пропал без вести 30 января. Известно, что тот день он вышел из учебного заведения на ул. Беляева в Индустриальном районе, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Волонтёры обращаются к жителям города с просьбой о помощи в поиске мальчика и распространении информации о его исчезновении.

Приметы пропавшего школьника: рост 146 см, худощавое телосложение, тёмно-рыжие волосы и карие глаза. Он был одет в чёрную куртку с логотипом «Nike», чёрные штаны и белые кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении Сергея или вы его видели, незамедлительно свяжитесь с полицией по номеру 102 или с волонтёрами по телефону 204-49-04.

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