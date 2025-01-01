Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Масленицу можно будет отметить в Перми и Хохловке Впервые масленичные гуляния будут проходить на ул. Сибирской Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 5 февраля заместитель главы краевого минкульта Вера Рябкова, рассказывая о культурных событиях февраля, напомнила, что в конце месяца в России будет отмечаться Масленица.

В Перми традиционное место для массовых масленичных гуляний — архитектурно-этнографический музей «Хохловка». В этом году масленичная неделя (0+) здесь пройдёт с 24 февраля по 1 марта, и на каждый день музей подготовил особую программу. Гости музея узнают о народных традициях празднования Масленицы, станут участниками обрядов, масленичных забав и мастер-классов. Вместе с фольклорным коллективом музея разучат кричалки на встречу Масленицы, поучаствуют в ярмарке, увидят представление Петрушки, поиграют в народные игры, попробуют традиционные угощения, приготовленные по оригинальным рецептам из разных районов Пермского края.

25 февраля, вторник — «Заигрыш»: в этот день принято было гулять и играть, невесту или жениха выбирать. Участники программы будут петь масленичные песни, играть в старинные традиционные игры Пермского края. Начало программ в 11:00 и 13:30.

26 февраля, среда — «Лакомка»: в домах накрывали пышные столы, ходили друг к другу в гости, а молодожёны отправлялись с визитами ко всем родственникам. Участники программы угощают гостей и угощаются сами. Начало программ в 11:00 и 13:30.

27 февраля, четверг — «Широкая масленица»: начиналось разгульное веселье, массовое катание с гор и на лошадях. Участники программы покатаются на лошади, а также с горы на берёзовых вениках, кобылках и рогожках. Начало программ в 12:00 и 14:30.

28 февраля, пятница — «Тёщины вечёрки»: в этот день принято было ходить к родственникам невесты, а тёща горячими блинами зятя испытывала. Участники программы увидят обряд «хлибины», будут гостевать у тёщи, есть блины, петь и танцевать под балалайку. Начало программ в 11:00 и 13:30.

Основное празднование Масленицы (0+) пройдёт в Хохловке 2 марта с 10:30 до 17:30. Гости музея смогут за один день побывать на трёх разных Масленицах и сжечь три масленичных чучела. Сжигание чучел состоится в 12:00, 14:00 и 16:00.

В Перми в течение масленичной недели — с 24 февраля по 2 марта — пройдёт городской фестиваль «Вокруг да около» (0+), организованный «ПермьКонцертом». Все события фестиваля пройдут на ул. Сибирской и вокруг неё, поскольку именно там проходили традиционные масленичные гуляния. Концерты фестиваля пройдут в Доме Смышляева (Библиотека им. Пушкина, ул. Петропавловская, 25) и Доме писателя (ул. Сибирская, 30). Новыми локациями фестиваля станут Доходный дом Попова по ул. Сибирской, 12 (здание Дома учителя). Ещё одной фестивальной локацией впервые станет Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС (ул. Краснова, 18).

В течение масленичной недели будет работать молодёжный Фестивальный клуб, который откроется в этом году впервые в поддержку темы 2025 года «Пермь — молодёжная столица России». В фестивальном клубе юных зрителей ожидают музыкальные лаборатории с артистами «ПермьКонцерта», на которых можно будет поучиться у профессионалов мастерству исполнения на музыкальных инструментах. Состоятся экскурсии «Вокруг да около Сибирской», экскурсия по культурно-спортивному реабилитационному центру ВОС, а также пройдут лекции и мастер-классы. Вход на события фестивального клуба свободный, но нужно будет зарегистрироваться.

Основой музыкальной части фестиваля станут концертные программы артистов и коллективов «ПермьКонцерта»: ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбля песни и танца «Ромэн», камерного оркестра «Орфей», а также ансамблей «Воскресение», «Иваны» и гармониста Владимира Опарина. Ансамбль «Ба-Ба-Ту»,балалаечник Андрей Киряков, фолк-проект «Варья» встретятся со зрителями в фестивальном клубе. Состоится на фестивале и традиционный благотворительный концерт — сказочная мастерская «Поленница» покажет интерактивную детскую сказку «Путешествие Камушки» для подопечных фонда «Берегиня».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.