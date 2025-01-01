Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Коми-пермяцкий диктант напишут не только в Перми, но и в Москве и других городах России Принимаются заявки на конкурс чтецов на коми-пермяцком языке Поделиться Твитнуть

Фото: Презентация министерства культуры Пермского края

Культурные события февраля и марта в Пермском крае сосредоточены вокруг трёх важных поводов: приближающегося юбилея Победы в Великой Отечественной войне, 100-летия Коми-Пермяцкого округа и молодёжной повестки в рамках программы «Пермь — молодёжная столица России».

О ближайших событиях, связанных с коми-пермяцким языком и культурой, рассказала 5 февраля на заседании правительства Пермского края заместитель краевого министра культуры Вера Рябкова.

Докладчица напомнила, что с 2010 года 17 февраля в Пермском крае является Днём коми-пермяцкого языка, а в этом, юбилейном, году к этой дате приурочена целая декада коми-пермяцкого языка и культуры, во время которой пройдёт несколько образовательных событий — уроки, конкурсы, развлекательные мероприятия.

Так, Коми-Пермяцкий этнокультурный центр объявляет старт XII межмуниципального конкурса чтецов «Ловья говк». Детский конкурс состоится в Кудымкаре 17 февраля. Участники должны представить одно произведение (стихотворение, прозаический отрывок, басню, сказку, юмореску), прочитанное наизусть на коми-пермяцком языке. Все участники получат сертификаты, победители будут награждены дипломами.

Заявки на участие принимаются до 12 февраля.

В этот же день пройдёт традиционный диктант по коми-пермяцкому языку. В этом году он станет всеобщим, как Тотальный диктант: будет открыто 60 площадок — не только в Пермском крае, но и в Москве, Сыктывкаре, Тюмени и Барнауле.

В Перми диктант будет проходить в библиотеке им. Горького.

Предлагаются несколько вариантов написания диктанта. Традиционный диктант — под живую диктовку — можно будет написать на организованных площадках с 12.00 до 13.00 по пермскому времени, а также в режиме zoom-конференции с 12.00 до 23.00. Участники акции также могут выбрать онлайн-вариант диктанта.

1 марта в зале Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. Горького состоится торжественный приём, посвящённый юбилею Коми-Пермяцкого округа.

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