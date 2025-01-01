В Добрянском округе Прикамья простятся с двумя погибшими участниками СВО Сергея Мухаметчина и Марата Сибирякова похоронят 6 и 8 февраля Поделиться Твитнуть

Фотоколлаж "Зори Плюс"

В Добрянском округе на этой неделе состоятся похороны сразу двух участников спецоперации — 55-летнего Сергея Мухаметчина и 42-летнего Марата Сибирякова. Об этом пишет местная газета «Зори плюс».

Сергей Мухаметчин закончил местную школу №4, а в СПТУ № 18 получил специальность токаря. Служил в военно-морском флоте на военном крейсере «Василий Чапаев», а после армии работал на предприятиях Добрянского округа.

1 ноября 2024 года мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и служил стрелком мотострелковой бригады. Погиб 26 декабря 2024 года в Авдеевке. У него остались жена и сын.

С военнослужащим простятся 6 февраля в 11:00 в Добрянке. Церемония пройдёт в ДКиС им. Ладугина.

Марат Сибиряков погиб 42-летний 8 ноября прошлого года. О гибели солдата сообщили его родственники. Обстоятельства смерти не уточняются. Прощание с ним пройдёт 8 февраля в 10:00 в ДКиС им. Ладугина.

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