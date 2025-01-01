В Пермь 5 февраля прилетает глава «Роскосмоса» Он откроет новое производство на «Протоне-ПМ» Поделиться Твитнуть

5 февраля генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов прибудет в Пермь. Он примет участие в церемонии открытия нового корпуса «Протона-ПМ» в микрорайоне Новые Ляды, где в будущем планируется организовать производство двигателей РД-191 для ракеты-носителя «Ангара». Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

В ходе визита в краевой центр Борисов также проведёт встречу с губернатором Дмитрием Махониным и осмотрит несколько промышленных объектов.

Юрий Борисов — российский политик, бывший военный стратег и математик, в настоящее время занимающий должность генерального директора Роскосмоса. С 2018 по 2022 год он занимал пост заместителя Председателя Правительства России, а с 2012 по 2018 год — заместителя министра обороны. Ему присвоено звание Героя Российской Федерации и он является кавалером ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени. Имеет звание федеральной государственной гражданской службы действительного государственного советника Российской Федерации 1-го класса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.