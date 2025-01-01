По инициативе прокураторы в Пермском крае возбуждено 250 уголовных дел за год Прокуратура Пермского края подвела итоги работы за 2024 год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прокуратуре Пермского края 4 февраля состоялось расширенное заседание коллегии, посвящённое итогам работы ведомства за 2024 год и задачам по укреплению законности и правопорядка в 2025 году.

В работе коллегии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих, председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин, руководители правоохранительных органов, подразделений аппарата краевой прокуратуры, представители Совета ветеранов прокуратуры, прокуроры городов, районов и специализированных прокуратур.

С основным докладом выступил прокурор Пермского края Павел Бухтояров.

В 2024 году в органы прокуратуры края поступило почти 90 тыс. обращений, из которых разрешено свыше 57 тыс., каждое пятое обращение удовлетворено. Число обратившихся на личный приём составило около 23,5 тыс. человек.

За прошедший год прокурорскими органами края было выявлено почти 67 тыс. нарушений, внесено более 13 тыс. представлений. По требованиям прокуроров приведено в соответствие 6000 правовых актов, удовлетворено свыше 4000 судебных исков, к административной ответственности привлечено 3700 лиц, в дисциплинарном порядке наказано 12,5 тыс. человек, по материалам прокурорских проверок возбуждено более 250 уголовных дел.

Благодаря проделанной работе восстановлены права порядка 9,2 тыс. граждан, погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 114 млн руб.

Актуальными в наступившем году темами прокурорской деятельности остаются защита прав социально уязвимых категорий граждан, семей с детьми, несовершеннолетних, участников специальной военной операции, проблемы в жилищно-коммунальной сфере, включая реализацию программных мероприятий по расселению аварийного жилья, капитальному ремонту, модернизации коммунальной инфраструктуры.

На заседании были сформулированы задачи по противодействию преступности, в том числе в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, терроризму, экстремизму, коррупционным проявлениям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.