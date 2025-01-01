Пермские антимонопольщики нашли нарушения в рекламе «Пятёрочки» Ведомство уличило торговую сеть в недостоверной информации Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

Пермское УФАС провело проверку в «Пятёрочке» после жалобы на рекламную акцию, которая проводилась в сети магазинов. За покупки на сумму от 600 руб. разыгрывались пять поездок в Турцию. Покупателям также выдавали скретч-карты с гарантированными призами. Информация об этом размещалась на чеке продуктовой сети.

По условиям акции, нужно было зарегистрировать чек на сайте магазина, однако один из покупателей не смог это сделать: в регистрации ему отказали из-за отсутствия информации о покупке. Покупатель также неоднократно пытылся зарегистрировать чек, обратившись к директору магазина «Пятёрочка», но безуспешно.

Как установили в антимонопольном ведомстве, в рекламе на было части существенной информации о необходимости регистрации и проверки чеков на сайте ФНС. В связи с этим антимонопольщики признали в рекламе «Пятёрочки» нарушение закона «О рекламе».

Теперь рекламодателю — ООО «Агроторг» — грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.

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