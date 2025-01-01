В микрорайон Заозерье в Перми начала поступать вода из Чусовского водозабора Идёт регулировка системы Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В Перми реализован масштабный проект по созданию водопроводной сети между Гайвой и Заозерьем в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщили в минЖКХ региона.

Общая протяженность обновленных водопроводных труб превысила 11 км. Теперь микрорайон, где проживает около 6 тыс. человек, получает воду с Чусовского водозабора, что существенно повысило надёжность водоснабжения. Ранее местные жители использовали воду из скважины, что не обеспечивало её качественные характеристики.

Переключение на централизованную водоснабжающую систему состоялось 3 февраля. В данный момент работники компании «НОВОГОР-Прикамье» занимаются оптимизацией подачи воды и регулировкой давления в системе. Если у граждан возникнут вопросы по поводу качества воды, они могут обратиться в диспетчерскую службу компании по телефону 2100-680 или через официальный сайт.

Жители микрорайона Заозерье в Перми теперь получают воду от Чусовского водозабора





В Прикамье завершился масштабный проект по реконструкции и созданию водопровода между Гайвой и Заозерьем в Орджоникидзевском районе. Проект был реализован в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.





Длина обновленных водопроводных сетей составила более 11 км, и теперь этот микрорайон, где проживает около 6 тысяч человек, получает воду от Чусовского водозабора, что значительно улучшило надежность водоснабжения. Ранее жители пользовались водой из местной скважины, что не всегда гарантировало высокое качество.





Переключение на централизованную систему водоснабжения состоялось 3 февраля, и в настоящее время специалисты компании «НОВОГОР-Прикамье» занимаются оптимизацией режима подачи и регулирования давления в системе. В случае возникших вопросов о качестве водоснабжения жители могут обратиться в диспетчерскую службу компании по телефону 2100-680 или через их веб-сайт.

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