В Пермском крае в массовое ДТП попал замначальника противопожарной службы У него серьёзные травмы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На трассе «Пермь-Полазна» около посёлка Шушпанка в Чусовском округе случилось ДТП, участником которого оказался заместитель начальника 27 отряда противопожарной службы Пермского края, а также мастер газодымозащитной службы. Об этом пишет «Рифей».

Авария случилась ещё 28 января. Сотрудники ехали на служебном грузовике и попали в массовое ДТП с участием трёх машин.

В результате аварии у заместителя начальника оказался открытый перелом бедра и раздробление костей таза, а у мастера — легкие травмы. Их характер не уточняется.

Как рассказали в инспекции труда, сейчас сформирована комиссия по расследованию несчастного случая.

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