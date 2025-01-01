В прикамской школе распылили перцовый баллончик Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В школе № 5 в Добрянке 4 февраля утром произошло происшествие с распылением газового баллончика. В результате этого было решено эвакуировать учащихся.

Как сообщила директор Ольга Шилкова изданию «Зори плюс», инцидент произошёл около 10 часов. В связи с этим сразу же были приняты меры для обеспечения безопасности учеников.

Сейчас проветриваются помещения, и занятия во второй смене будут проходить как обычно, отметила она.

Предполагаемого виновного в данном акте хулиганства удалось установить: согласно предварительным данным, это один из учащихся, который получает индивидуальное обучение в школе.

Учеников первой смены после происшествия отпустили по домам.

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