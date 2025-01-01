В Прикамье запретили продажу табака и вейпов у детсада и колледжа
Местная предпринимательница исполнила решение суда после вмешательства приставов
В Чернушке судебные приставы запретили предпринимателю осуществлять продажу табачной и никотиносодержащей продукции вблизи образовательных учреждений.
Нарушения были обнаружены после проверки со стороны Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: продажа табачной продукции осуществлялась на расстоянии менее 100 м от детсада и политехнического колледжа.
Суд обязал ИП прекратить продажу, а сотрудники органа принудительного исполнения возбудили исполнительное производство. Собственницу табачного магазина уведомили об это, но она продолжила торговлю. Тогда приставы наложили арест в размере 5 тыс. руб. и предупредили должницу о дальнейших штрафных санкциях.
После этого предпринимательница сообщила приставам, что удалила табачную продукцию из ассортимента магазина.
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