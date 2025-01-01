На дороге Пермь— Екатеринбург столкнулись два большегруза

Пострадал один человек

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фото Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

На 54 км трассы Р-243 (быв. Пермь — Екатеринбург) вечером 3 февраля столкнулись два большегруза «Скания» и «Ситрак», есть один пострадавший. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.

По прибытию к месту вызова, спасатели и пожарные провели стабилизацию автомобилей, предотвратили риск возгорания, оказали первую медицинскую помощь мужчине 1985 г.р. Затем его передали врачам скорой.

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фото Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

На месте работали сотрудники ГИБДД. Официальной информации от них об обстоятельствах и предварительных причинах аварии пока не поступало.

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фото Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

На опубликованных фотографиях видно, что один из грузовиков вылетел в кювет, оба транспортных средства получили серьёзные механические повреждения.

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