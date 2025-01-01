В сёлах Прикамья разрешат продавать лекарства во всех медучреждениях А к пациентам начнут пускать священников Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Законодательное собрание Пермского края внесён законопроект об изменении регионального закона об охране здоровья граждан. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Согласно этому документу, в населенных пунктах, где нет аптек, все обособленные подразделения медицинских учреждений смогут заниматься фармацевтической деятельностью и продажей лекарств. Ранее такое право имели только амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и центры общей врачебной практики.

Кроме того, законопроектом предлагается установить право пациентов на допуск к ним священнослужителей. Эта норма уже закреплена на федеральном уровне.

Внесённые изменения в области медицинского обслуживания и утилизации медицинских отходов призваны привести региональные нормы в соответствие с федеральными законами. Ожидается, что законопроект будет обсуждаться на заседании краевого парламента в марте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.