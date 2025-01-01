На участке трассы Пермь—Екатеринбург организуют реверсивное движение Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В ФКУ «Уралуправтодор» сообщили, что во вторник, 4 февраля, на 167 км трассы Р-242 Пермь—Екатеринбург возле с. Быково Ачитского округа Свердловской области с 09:00 до 18:00 будет организовано реверсивное движение.

«На участке будут вестись дорожные работы по ямочному ремонту, — объяснили в ФКУ. — Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать маршрут с учётом затруднения движения».

Также в «Уралуправтодоре» попросили участников движения быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы, так как, по прогнозам синоптиков, на трассе будет гололёд. Водителей также простят не препятствовать работе дорожной техники: силами подрядных организаций на федеральных трассах ведётся превентивная антигололёдная обработка дорожного полотна.

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